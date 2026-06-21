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4 katlı binada yangın; mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

4 katlı binada yangın; mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
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Antalya'da 4 katlı apartmanın 2. katında çıkan yangın üst kata sıçradı. Mahsur kalan 1'i kadın 2 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Yangın iki dairede hasara yol açtı.

ANTALYA'da 4 katlı apartmanın 2'nci katında başlayan yangın üst kattaki daireye sıçradı. Mahsur kalan 1'i kadın 2 kişi, itfaiye ekiplerinin merdivenli araçla ulaştığı pencereden çıkarılarak kurtarıldı. Yangın, iki dairede de hasara neden oldu.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Gebizli Mahallesi 1122. Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede çıktı. Dairenin mutfak bölümünde başladığı değerlendirilen yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Yükselen alevler daha sonra üst kattaki daireye sirayet etti. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının sirayet ettiği 3'üncü kattaki dairede mahsur kalan 1'i kadın 2 kişi, itfaiye ekiplerinin merdivenli araçla ulaştığı arka cephedeki oda penceresinden çıkarılarak kurtarıldı. Sağlık ekiplerince kontrol edilen 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin tazyikli suyla müdahale ettiği iki dairedeki yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının başladığı daire kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sirayet ettiği üst kattaki dairede ise hasar oluştu.

KURTARMA ANLARI KAMERADA

Yangın sırasında apartman önünde toplanan vatandaşlar söndürme ve kurtarma çalışmalarını endişeyle izledi. Daireden yükselen alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve kurtarma çalışmaları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Apartman içerisinden çekilen görüntülerde ise yoğun alevlerin kapladığı koridorlar ve yangının etkileri yer aldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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