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Apartman bahçesinde ölü bulundu

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Antalya'da 34 yaşındaki Ufuk Kılıç'ın cansız bedeni, 4 katlı bir apartmanın bahçesinde kanlar içinde bulundu. Boyun ve bileklerinde kesikler tespit edilen Kılıç'ın intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANTALYA'da Ufuk Kılıç'ın (34) cansız bedeni 4 katlı apartmanın bahçesinde kanlar içerisinde bulundu. Boyun ve bileklerinde kesikler olduğu belirtilen Kılıç'ın cenazesi morga konulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Zerdalilik Mahallesi Balıkçıoğlu Caddesi üzerinde yer alan 4 katlı apartmanın bahçesinde meydana geldi. Bahçede hareketsiz ve kanlar içerisinde bir kişinin yattığını görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekibinin yaptığı incelemede üzerinden Ufuk Kılıç adına kimlik çıkan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine adrese Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği, Cinayet Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme ekibi sevk edildi. Ekipler cansız beden üzerinde inceleme yaparken boynunda ve bilek kısmında kesikler olduğunu belirledi. Ufuk Kılıç'ın cenazesi savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekiplerin incelemesinde yanında kesici alet bulunan Kılıç'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber: Adem AKALAN- Kamera: Burak YALMAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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