Antalya'da ANSET soruşturmasında 25 şüpheli gözaltına alındı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında yapılan ikinci dalga operasyonda, 25 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında 30 Nisan'da operasyon düzenlendi, aralarında eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer'in de yer aldığı 35 şüpheliden 15'i tutuklandı.

3 İLDE OPERASYON

ANSET tarafından yapılan ihalelerde usulsüzlük ve suçtan elde edilen geliri aklama amaçlı aralarında para geçişleri tespit edilen 25 şüpheli, bugün Antalya'nın yanı sıra Adana ve Ankara'da eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

