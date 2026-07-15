Haberler

Serik'te çıkan anız yangını söndürüldü

Serik'te çıkan anız yangını söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesi Aşağıoba Mahallesi'nde çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle bir seraya ve ağaçlara sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, sera ve ağaçlar zarar gördü.

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan anız yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Aşağıoba Mahallesi'nde tarım arazindeki anız ve otluk alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın etkisiyle çevrede bulunan bir seraya ve ağaçlara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangın nedeniyle sera ve tarım arazisi çevresindeki ağaçlar zarar gördü.

Kaynak: AA / Servet Tümer
İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım

İşte Haluk Levent'in ilk ifadesinde anlattıkları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma

Atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma
Öğretmen, polis, vaiz, doktor! İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları

Öğretmen, polis, vaiz! İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları
Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!

Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!
Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı

Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı
ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı

9 yıl sonra! ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu! Bebeklerine koydukları isim oldukça dikkat çekici

Milli yıldızımız baba oldu! Bebeğe koydukları isim epey dikkat çekici
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı

Bir belediye başkanı daha tutuklandı