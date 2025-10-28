Antalya'da Aniden Yağan Dolu ve Sağanak Hayatı Felç Etti

ANTALYA'da akşam saatlerinde aniden bastıran yağış ve dolu hayatı felç etti. Yollarda su birikintileri oluşurken, kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.

Kent merkezinde gün boyu parçalı bulutlu seyreden hava, saat 17.00 sıralarında yerini sağanak ve doluya bıraktı. Aniden bastıran yağış hayatı felç ederken, kentte kısa süreli dolu da görüldü. Sürücüler araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar şemsiyeyle korunmaya, bazıları ise koşarak ıslanmaktan kurtulmaya çalıştı. Yağışla birlikte sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu, yol kenarlarındaki levhalar sürüklendi. Kuvvetli rüzgarla birlikte bazı ağaçlar ile işletmelerin tenteleri devrildi, masa ve sandalyeler savruldu.

METEOROLOJİDEN UYARI

Yağış yaklaşık yarım saat sonra etkisini kaybederken, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden, Antalya'nın Elmalı, Korkuteli, Kaş, Demre, Finike ve Kumluca ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, dolu ve kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek risklere karşı vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarılıldı.