Antalya'da Aniden Bastıran Dolu, Gökkuşağı Oluşturdu

Antalya'da Aniden Bastıran Dolu, Gökkuşağı Oluşturdu
Güncelleme:
Antalya'da önceki gün etkili olan sağanağın ardından güneş açtıktan sonra aniden bastıran dolu yağışı, kent halkını hazırlıksız yakaladı. Dolu yağışının sona ermesinin ardından gökkuşağı görüldü.

ANTALYA'da dün etkili olan sağanağın ardından bugün güneş açtı. Kentte güneşli hava etkisini sürdürürken aniden bastıran dolu yağışı, dışarıda olanları hazırlıksız yakaladı. Kentte dolu yağışı sonrası gökkuşağı oluştu.

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından bugün güneş açtı. Kent genelinde güneşli havayı fırsat bilerek dışarı çıkanlar, aniden başlayan dolu yağışına hazırlıksız yakalandı. Saat 16.00 sıralarında başlayan dolu yağışı yaklaşık 15 dakika sürdü. Kısa sürede şiddetini artıran yağışla birlikte bazı bölgelerde yollar dolu taneleriyle kaplandı, ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu. Güneşli havaya aldanarak dışarı çıkan kent sakinleri, aniden bastıran doludan korunmak için duraklara, iş yerlerine ve apartman girişlerine sığındı. Yağışın sona ermesiyle birlikte kent merkezinde trafik akışı normale döndü.

Kentte dolu yağışının ardından gökkuşağı oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
