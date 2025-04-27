İran'daki patlamada ölü sayısı 25'e yükseldi

Komşuyu sarsan patlama! Bilanço her dakika ağırlaşıyor
Kanada'da araç kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ülke şokta! Araç kalabalığın arasına daldı, çok sayıda ölü var
Ahmet Ercan: 6,2'lik depremin etkisi bitti

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan İstanbullulara müjde gibi haber
Sahte 'deprem uyarı' uygulamalarında kişisel veriler tehlikede

Deprem korkusu üzerinden dijital tuzak! Kişisel veriler tehlikede

Antalya'da Alabora Olan Teknedeki 4 Kişi Kurtarıldı

Antalya'da Alabora Olan Teknedeki 4 Kişi Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Aksu ilçesi Kumköy açıklarında alabora olan teknedeki 4 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazazedelerin sağlık durumları iyi.

Antalya'da denizde alabora olan teknedeki 4 kişi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Aksu ilçesi Kumköy açıklarında bir teknenin alabora olduğu ve suda kazazedelerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Bölgeye bot ile ulaşan ekipler, deniz yüzeyindeki kazazedeler M.A. (50), K.A. (21), Y.D. (50) ve F.B'yi (37) kurtardı.

Aksu Çayı'ndan karaya çıkarılan kazazedelerin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.