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Antalya'da Akdeniz foklarının yaşam alanlarına zarar veriliyor

Antalya'da Akdeniz foklarının yaşam alanlarına zarar veriliyor

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AKDENİZ Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, dünyada 700 civarındaki Akdeniz foku varlığının yaklaşık 20'sine ev sahipliği yapan Antalya'da nesli tehlikedeki bu türlerin yaşam alanlarına; bilinçsizce yapılan tekne turu, dalışlarla zarar verebileceğini söyledi.

AKDENİZ Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, dünyada 700 civarındaki Akdeniz foku varlığının yaklaşık 20'sine ev sahipliği yapan Antalya'da nesli tehlikedeki bu türlerin yaşam alanlarına; bilinçsizce yapılan tekne turu, dalışlarla zarar verebileceğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Yıldırım - Güncel

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