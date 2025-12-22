Haberler

Sürgün edilen Ahıska Türkleri Antalya'da anıldı

Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 81. yılı dolayısıyla Antalya'da düzenlenen anma programında Vali Hulusi Şahin, Ahıskalıların tarih boyunca kültürlerini koruduğunu vurguladı. Programda Ahıska Türklerinin geleneksel giysisi çapan giydirildi.

Antalya'da Ahıska Türklerinin ana vatanlarından sürgün edilişinin 81. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Dünya Ahıskalı Türkler Birliğince (DATÜP) Muratpaşa ilçesindeki bir salonda Ahıska Gazetesi'nin 25. yılı ve Ahıska Türklerinin sürgününün 81. yılı dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

Vali Hulusi Şahin, yaptığı konuşmada, Ahıska Türklerinin tarih boyunca büyük acılar yaşamasına rağmen kimliklerini ve kültürlerini koruyarak varlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Ahıska bölgesinin Anadolu'nun ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Şahin, "1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Ahıska vilayetinin yarıdan fazlası o dönemde Rusya tarafında kaldı. Ahıskalılar, 1944 yılında büyük bir zulme maruz kaldılar, tarifi imkansız acılarla sınandılar. Ancak Türkiye tarafında kalanlara hiçbir şey olmadı. Çünkü başlarında ay yıldızlı Türk bayrağı dalgalanıyordu. Türk işte böyledir, ateşle imtihan edilir. Bin olur, bire düşer ama o birden tekrar bine çıkar. Ahıskalılar bir idiler, üç oldular, beş oldular, on oldular. Sayıları ve güçleri arttı. Ahıska Türklerinin hikayesi adeta ikinci bir Ergenekon'dur." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Ahıska Türkleri için ana vatan olduğunu vurgulayan Şahin, birlik ve beraberliğin korunmasının güçlü bir gelecek için önem taşıdığını ifade etti.

Programın sonunda DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov tarafından Vali Şahin'e plaket takdim edildi, Ahıska Türklerinin geleneksel giysisi çapan giydirildi.

Anma programına Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, Dışişleri Bakanlığı Orta Asya ve Kafkasya Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Üzer, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman, DATÜB Genel Başkan Yardımcısı İsmail Mamet ve çok sayıda Ahıska Türkü katıldı.

