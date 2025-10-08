Haberler

Antalya'da 8 Müstakil Evden Tonlarca Çöp Çıkartıldı

Antalya'da 8 Müstakil Evden Tonlarca Çöp Çıkartıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kepez ilçesinde yapılan ihbar üzerine belediye ekipleri, 8 müstakil evde tonlarca çöp temizledi. Temizleme işlemi polis eşliğinde gerçekleştirildi ve evler ilaçlandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde belediye ekiplerince temizlenen 8 müstakil evden tonlarca çöp çıkarıldı.

Kepez Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kuruluna, ilçenin çeşitli mahallelerindeki 8 müstakil evden kötü kokular geldiği yönünde ihbarda bulunuldu.

Kuruldan, çöp bulunan evlerin temizlenmesi yönünde karar çıkması üzerine söz konusu adreslere Kepez Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Polisin aldığı güvenlik önlemleri eşliğinde harekete geçen ekipler, evlerden tonlarca çöp çıkardı.

Çöplerden temizlenen evler, daha sonra ilaçlandı.

Çıkartılan atıklar ise kamyonlarla şehir çöplüğüne taşındı.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökçek'in oğlunu mest eden sözler

Erdoğan'ın parti grubundaki sözleri Gökçek'in oğlunu mest etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyuşturucu soruşturması derinleşiyor! Demet Evgar, Özge Özpirinçci ve çok sayıda oyuncu listede

Demet Evgar, Özge Özpirinçci ve çok sayıda oyuncu gözaltında
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Listede Derin Talu ve Deren Talu da var

"Sütyen bulamıyorum" yorumuyla gündem olan ünlü isim de gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.