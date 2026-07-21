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Antalya'da 7 yıldır kayıp eşini öldürdüğü iddia edilen sanık için ağırlaştırılmış müebbet istemi

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Antalya'da yaklaşık 7 yıl kayıp olarak aranan eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık M.E.U. hakkında savcı, Adli Tıp raporuna dayanarak 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti. Mahkeme eksiklikler nedeniyle duruşmayı erteledi.

Antalya'da yaklaşık 7 yıldır kayıp olarak aranan eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığın, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, yabancı uyruklu eşi Elene Beyder U'yu öldürdüğü iddia edilen M.E.U. ile taraf avukatları katıldı.

Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen sanık, olay günü eşinin telefonunda başka erkeklerle yazışmalarını gördüğünü, çıkan tartışma sırasında eşinin kendisine bıçakla saldırdığını iddia etti.

Kendini korumaya çalışırken eşini ittiğini ve yere düşen eşinin hareketsiz kaldığını öne süren sanık, "Eşimi kasten öldürmedim. Kendimi korumaya çalışırken yere düştü. Yanlışlıkla öldü." dedi.

Eşine hiçbir zaman şiddet uygulamadığını savunan sanık, bıçak ya da başka bir kesici aletle zarar vermediğini ileri sürdü.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, Adli Tıp Kurumu Kemik ve Diş İnceleme Şubesinin raporunda maktule ait kemiklerde çok sayıda kesici ve delici alet yaralanması ile kemik kırıklarının tespit edildiğini belirtti.

Sanığın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu değerlendiren savcı, maktulün cesedinin sanığın yer göstermesi üzerine Aksu ilçesindeki ormanlık alanda gömülü halde bulunduğunu hatırlatarak, sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

M.E.U, 25 Aralık 2018'de Demircikara Polis Merkezi Amirliğine başvurarak yabancı uyruklu eşi Elene Beyder U'nun 24 Kasım 2018'den bu yana kayıp olduğunu bildirdi. O dönem yürütülen çalışmalardan sonuç alınamadı.

Dosyayı yaklaşık 6 yıl sonra yeniden inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadının yurt dışına çıkış kaydının bulunmadığını belirleyerek cinayet ihtimali üzerinde durdu.

Yaklaşık bir yıl süren araştırmanın ardından polis, Elene Beyder U'nun 24-26 Kasım 2018 tarihlerinde eşi tarafından öldürüldüğünü tespit etti.

Gözaltına alınan M.E.U, emniyetteki ifadesinde eşiyle tartıştıklarını, yaşanan arbede sırasında yere düşerek öldüğünü ve cesedi Aksu ilçesi Kumköy mevkisindeki ormanlık alana gömdüğünü beyan etti.

Sanığın yer göstermesi üzerine yapılan kazıda kayıp kadına ait olduğu değerlendirilen iskelet parçaları bulundu. Tutuklanan M.E.U. hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açıldı.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş
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