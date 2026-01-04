Antalya'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ve Sahil Güvenlik Aksu Kolluk Destek Timi tarafından kara üzerinde tespit edilen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.