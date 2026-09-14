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Antalya'da 34 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde, hakkında 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, hakkında 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında, Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma yürütüldü.

Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) yapılan takip sonucu, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ü. yakalandı.

Adliyeye götürülen M.Ü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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