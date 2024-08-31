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Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Simge Sağın Konseriyle Kutlandı

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Antalya'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında şarkıcı Simge Sağın konser verdi. Binlerce Antalyalı, Türk bayraklarıyla meydanı doldurdu.

ANTALYA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen şarkıcı Simge Sağın'ın konseriyle kutlandı. Çoğunluğu gençlerden oluşan binlerce Antalyalı, ellerinde Türk bayraklarıyla meydanı doldurdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Zafer Bayramı kutlama programına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Çoğunluğu gençlerden oluşan binlerce Antalyalı ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'nı doldurdu. Antalyalılar cep telefonlarının ışıkları ve Türk Bayrakları ile muhteşem bir görüntü oluşturdu. Konser, DJ Mert Aydın'ın performansıyla başladı.

'30 AĞUSTOS BÜYÜK BİR DESTANDIR'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gecede yaptığı konuşmada Antalyalılara seslendi. 30 Ağustos'un önemine değinen Başkan Böcek Bugün, zaferlerle dolu şanlı tarihimizin en önemli günüdür. Yalnızca vatanı düşünen Mehmetçikler, varını yoğunu bu topraklar için ortaya koymuştu. İşte bu bir milletin ayağa kalkma mücadelesiydi. O gün, kararlılık ve cesaretin zaferle taçlandığı gündü. 30 Ağustos, vatan sevgisinin her şeyin önünde geldiğini gösteren büyük bir destandı dedi.

SİMGE ŞARKILARIYLA ZAFER COŞKUSU

Başkan Böcek'in konuşmasının ardından şarkıcı Simge Sağın sahne aldı. 'Aşkın Olayım', 'Yakışıklı', 'Ben Bazen' gibi popüler olan şarkılarının seslendiren sanatçı, 30 Ağustos'a özel 10. Yıl Marşı'nı da hayranlarıyla birlikte söyleyerek, coşku dolu anlar yaşattı. Sahne performansının yanı sıra danslarıyla da dikkat çeken Simge, Antalyalıların zafer coşkusuna ortak oldu. Konsere gelen vatandaşlar ise o anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi. Konser sonunda Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şarkıcı Simge'ye Atatürk'ün Antalya'yı ziyareti sırasında çekilmiş olduğu bir fotoğrafını hediye etti.

HABER: Tunahan KIR- KAMERA Aslı DURAN ANTALYA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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