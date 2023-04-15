Antalya'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Antalya'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesi Altınova Orta Mahalle'sinde 3 kişinin ticari takside hırsızlık yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler tarafından kimlik tespitleri yapılan şüpheliler S.Y, G.K. ve C.Ç. düzenlenen operasyonla Alanya ilçesinde yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.