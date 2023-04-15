Üye Girişi
Haberi Paylaş
Antalya'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Antalya'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Güncel Haberler

Antalya'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Antalya'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesi Altınova Orta Mahalle'sinde 3 kişinin ticari takside hırsızlık yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler tarafından kimlik tespitleri yapılan şüpheliler S.Y, G.K. ve C.Ç. düzenlenen operasyonla Alanya ilçesinde yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Antalya Kepez Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title