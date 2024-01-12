Üye Girişi
Haberler

Antalya'da 29 kişi dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı

Güncelleme:
Abone Ol

Antalya merkezli düzenlenen operasyonda 11 kişiyi dolandırdığı suçlamasıyla gözaltına alınan 29 şüpheliden 21'i tutuklandı.

21'İ TUTUKLANDI

Antalya merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 kişiyi 50 milyon 440 bin lira dolandırdığı suçlamasıyla gözaltına alınan 29 şüpheli, Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. İfadeleri alınan 29 şüpheliden 21'i tutuklandı, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Antalya Mahkeme Dolandırıcılık Tutuklama Gözaltı Suç Operasyon Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title