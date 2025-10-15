Antalya'da 208 Suçlu Yakalandı

Antalya'da düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 208 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama emri bulunan asayiş ve diğer suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik son 72 saatte operasyon düzenledi.

Operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 62 firari hükümlü olmak üzere 208 kişi yakalandı.

Aranan kişiler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.