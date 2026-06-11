Öldürüldüğü 12 yıl sonra ortaya çıktı; 3 şüpheli tutuklandı
Antalya'da 2014 yılında inşaat bekçi kulübesinde patlama ve yangında ölen Şeref Kocabıyık'ın öldürüldüğünün ortaya çıkması üzerine gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Antalya'da 2014 yılında sahibi olduğu inşaatın bekçi kulübesinde patlama sonrası çıkan yangında cansız bedeni bulunan Şeref Kocabıyık'ın öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan 5 şüpheliden Abdullah Hamek, İbrahim Hemmek, Mehdi Almusto tutuklanırken, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.
Soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı