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Öldürüldüğü 12 yıl sonra ortaya çıktı; 3 şüpheli tutuklandı

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Antalya'da 2014 yılında inşaat bekçi kulübesinde patlama ve yangında ölen Şeref Kocabıyık'ın öldürüldüğünün ortaya çıkması üzerine gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Antalya'da 2014 yılında sahibi olduğu inşaatın bekçi kulübesinde patlama sonrası çıkan yangında cansız bedeni bulunan Şeref Kocabıyık'ın öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan 5 şüpheliden Abdullah Hamek, İbrahim Hemmek, Mehdi Almusto tutuklanırken, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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