Antalya'da 2 Katlı Ev Yangını
Antalya'nın Aksu ilçesinde bir evin ikinci katında çıkan yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve diğer evlere sıçramasını önledi.
Antalya'nın Aksu ilçesinde 2 katlı evin bir katı yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Pınarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde Ramazan Senek'e ait 2 katlı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ev sakinlerinin evde olmadığı sırada çıkan yangını fark eden komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vererek yardım istedi.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangının yakın evlere sıçramaması için itfaiye ekiplerince önlem alındı.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ikinci kat kullanılamaz hale geldi.
Olayı öğrenerek eve gelen Senek ailesini komşuları teselli etti.
Pınarlı Mahallesi Muhtarı Mehmet Danacı, gazetecilere, yangın çıktığında Ramazan Senek'in ailesiyle pazarda olduğunu, yangını mahalle sakinlerinin fark ettiğini söyledi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangının başka evlere sıçramadığını dile getiren Danacı, "Ramazan Senek'in evi maalesef tamamen yandı, küle döndü." dedi.