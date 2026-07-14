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Antalya'da 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz olacak

Antalya'da 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz olacak
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde belediyeye ait toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesine ait toplu ulaşım araçları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Meclisi'nce alınan karar doğrultusunda, halkın bir arada olduğu birlik ve beraberlik günlerinde, vatandaşların sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, kültürel değerlerin korunması ve toplu ulaşım hizmetinden etkin faydalanılması amacıyla kentin beş merkez ilçesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi ve iştirakine ait raylı sistem ve toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.???????

Kaynak: AA / Bahriye Yıldırım
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