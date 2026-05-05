Antalya'da "1. Akdeniz Bölgesi Diyaliz Hizmetleri Çalıştayı" düzenlendi

Antalya'da, diyaliz hizmetlerinde kaliteyi artırmak ve bölgesel işbirliğini geliştirmek amacıyla "1. Akdeniz Bölgesi Diyaliz Hizmetleri Çalıştayı" yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünce Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cumhuriyet Salonu'nda düzenlenen çalıştayın bilimsel oturumlarında, kronik böbrek yetmezliğinde tanı, evreleme ve vasküler erişim hazırlığı konuları ele alındı.

Programda klinik vaka sunumları, arteriyovenöz fistül oluşturulması ve cerrahi uygulamalar ile diyaliz süreçlerinde iyi uygulama örnekleri de uzmanlar tarafından aktarıldı.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Orhan Aras, burada yaptığı konuşmada, ortalama yaşam süresinin artmasıyla diyaliz hastalarının sayısında da önemli yükseliş yaşandığını belirtti.

Artan hasta yüküne karşı mevcut fiziki koşulların ve sağlık personeli sayısının zaman zaman yetersiz kalabildiğine dikkati çeken Aras, bu noktada hastaların tedavi süreçlerine daha aktif katılımının önem kazandığını ifade etti.

Teknolojik gelişmeler sayesinde hemodiyaliz ve periton diyalizi uygulamalarının, hastalara verilecek uygun sorumluluklar çerçevesinde ev ortamında yapılabilmesinin mümkün hale geldiğini vurgulayan Aras, bu sistemin yaygınlaştırılmasının sağlık sistemine katkı sağlayacağını kaydetti.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan ve Isparta İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Serhat Küçükcoşkun da diyaliz hizmetlerinin mevcut durumu ve geliştirilmesine yönelik hedefleri paylaştı.

Uygulamalı eğitim bölümünde ise Acil Tıp Kliniği İdari Sorumlusu Doç. Dr. Mustafa Avcı, kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR) eğitimi verdi.

Programa, Antalya Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Murat Türkyılmaz, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği idari sorumlusu Prof. Dr. Adnan Yalçınkaya, Nefroloji Kliniği idari sorumlusu Doç. Dr. Üstün Yılmaz, diyaliz ünitesi sorumlu hemşiresi Aysun Ünal ve çok sayıda sağlık profesyoneli katıldı.

Çalıştayla, sağlık çalışanlarının bilgi ve deneyim paylaşmaları sağlanarak hizmet standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.