Antalya Büyükşehir ve Finike Belediyelerine 1.8 Milyon TL Ceza

Çevre Bakanlığı, Antalya Büyükşehir ve Finike Belediyelerine atık dökme nedeniyle toplam 1 milyon 869 bin 726 TL ceza uyguladı. Denetimlerde çevre kirliliği tespit edildi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, toprak alana yol süpürme kamyonunun atıklarını döktüğü tespit edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 869 bin 726 TL ceza uyguladı. Belediyeye ait araçlarla Alakır Çayı yakınlarına atık döken Finike Belediyesi'ne de 1 milyon 869 bin 726 TL ceza kesildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Turunçova Mahallesi'nde bulunan toprak alana belediyeye ait yol süpürme kamyonundan atık bırakıldığı belirlendi. Belediyeye, 2872 sayılı Çevre Kanunu'na istinaden 1 milyon 869 bin 726 TL idari ceza verildi. İl müdürlüğü ekiplerince Finike ilçesinde yapılan denetimlerde ise Alakır Çayı yakınlarındaki alana Finike Belediyesi'ne ait araçlarla bahçe ve sera atıkları başta olmak üzere çeşitli plastik ve karışık atıkların bırakıldığı tespit edildi. Ayrıca alanda bulunan atıkların bir kısmının yanmaya devam ettiği belirlendi. Finike Belediyesi'ne de 1 milyon 869 bin 726 TL idari ceza uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
