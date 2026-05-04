Haberler

Antalya'da ANSET soruşturması: 14 şüpheli tutuklandı

Antalya'da ANSET soruşturması: 14 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında; aralarında iş insanlarının da olduğu 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 34 şüpheliden 27'si gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin cezaevinde, 2'sinin yurt dışında olduğu bildirildi. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Şüpheliler arasında, 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan Muhittin Böcek, sağlık sorunları nedeniyle tedavi için hastanede olan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve ANSET'in eski müdürü C.T. de yer alıyor.

113 MİLYON 426 BİN LİRALIK KAMU ZARARI

'İhaleye fesat karıştırma', 'Rüşvet', 'Suç olan gelirin aklanması' suçlamaları yöneltilen şüpheliler arasında suçtan elde edilen geliri aklama amaçlı para geçişleri tespit edildiği, 113 milyon 426 bin TL'lik kamu zararına sebep olunduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün sabah adliyeye getirilen 27 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüphelilerden ANSET İdari ve Mali İşler Müdürü Aydil Nalan B., ANSET Müdürü Vahdet N., Kent Tarihi, Tanıtımı ve Turizm Dairesi Başkanı İsmail O., Alper A., Göktuğ K., Hüseyin K., İlknur Ö., iş insanları Mehmet Okan K., Abdulkadir K., Levent Ş., İsa K., Aziz S., Cevdet M. ile Hatice V. tutuklandı. 11 şüpheli serbest bırakıldı, 2'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu

İşte mayıs ayı kira zam oranı

Nisan ayı enflasyonu açıklandı, emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti

Emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mbappe ve Ester Exposito'nun İtalya tatili Real Madrid'i karıştırdı

Bu görüntüler ortalığı karıştırdı
3 günlük tatilde bavulunu kapan Bozcaada'ya koştu

Bavulunu kapan o ilçemize koştu! Akın akın geldiler
Günay ve Batuhan'a büyük şok! Samsunspor maçı başlarını yaktı

Son maçın bedelini çok fena ödeyecek!

4 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay! Bir aile yok oldu

4 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay
Mbappe ve Ester Exposito'nun İtalya tatili Real Madrid'i karıştırdı

Bu görüntüler ortalığı karıştırdı
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kabine bugün toplanıyor

Kabine toplanıyor! Milyonların merak ettiği soru bugün yanıt bulacak
Galatasaray ve Amedspor taraftarı burun buruna! Polis zor ayırdı, küfürler havada uçuştu

Amedspor taraftarına şok! Polis zor ayırdı, küfürler havada uçuştu