113 MİLYON 426 BİN TL'LİK KAMU ZARARI

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 34 şüpheliden 27'sinin gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerden 2'sinin cezaevinde, 2'sinin ise yurt dışında olduğu bildirildi. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi. 'İhaleye fesat karıştırma', 'Rüşvet', 'Suç olan gelirin aklanması' suçlamaları yöneltilen şüpheliler arasında suçtan elde edilen geliri aklama amaçlı para geçişleri tespit edildiği, 113 milyon 426 bin TL'lik kamu zararına sebep olunduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı