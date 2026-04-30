Haberler

113 MİLYON 426 BİN TL'LİK KAMU ZARARI

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

113 MİLYON 426 BİN TL'LİK KAMU ZARARIAntalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 34 şüpheliden 27'sinin gözaltına alındığı belirtildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 34 şüpheliden 27'sinin gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerden 2'sinin cezaevinde, 2'sinin ise yurt dışında olduğu bildirildi. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi. 'İhaleye fesat karıştırma', 'Rüşvet', 'Suç olan gelirin aklanması' suçlamaları yöneltilen şüpheliler arasında suçtan elde edilen geliri aklama amaçlı para geçişleri tespit edildiği, 113 milyon 426 bin TL'lik kamu zararına sebep olunduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

