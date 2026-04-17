Antalya'da Büyükşehir Belediyesi çiftçilere destek sağlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca'da tarımsal üretimi desteklemek için 26 vatandaşa 78 arı kovanı dağıttı ve hortumdan etkilenen üreticilere sera naylonu desteği sağladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek amacıyla üreticilere yönelik destekleme çalışmalarına devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Kumluca'da başvuruda bulunan 26 vatandaşa 78 arı kovanı dağıtıldı.

Öte yandan ilçede meydana gelen hortum afetinden etkilenen üreticilere yönelik desteklerin de devam ettiği belirtildi. Yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından daha önce sağlanan sera naylonu desteğine ek olarak, zarar gören beş üreticiye 7 bin 200 metrekare sera naylonu verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinasyon Başkanı Kerem Kaya Turan, üreticilerin her zaman yanında olduklarını ifade ederek, hortum afetinin ardından ekiplerin hızlı şekilde sahaya inerek gerekli destekleri ulaştırdığını kaydetti.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak
