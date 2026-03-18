Haberler

Kumluca'da ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi yardımı yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek çalışmaları kapsamında Kumluca'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımı yaptı. Yardımlar, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde ve mahalle muhtarlarının desteğiyle gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kumluca'da ihtiyaç sahibi ailelere yönelik hazırlanan gıda kolilerini ilçe genelinde dağıtıldı. Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilen yardımlar kapsamında, temel gıda ürünlerinden oluşan ramazan kolileri önceden belirlenen ailelere ulaştırıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinasyon Başkanı Kerem Kaya Turan, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunun zirveye çıktığı bir ay olduğunu ifade ederek, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla, ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda yardımında bulunduk. Bu konuda çok hassas davranarak mahalle muhtarlarımızın yardımıyla ihtiyaç sahibi ailelerimizi tespit ettik. Belediyemizin sosyal destek faaliyetleri devam edecek." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

