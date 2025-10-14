Haberler

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Rüşvet Soruşturmasında 6 Gözaltı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Rüşvet Soruşturmasında 6 Gözaltı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasının 7'nci dalgasında, 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında belediye çalışanları ve önemli isimler yer almakta.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasının 7'nci dalgasında, 6 kişi gözaltına alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasının 7'nci dalgasında, bu sabah gerçekleştirilen operasyonda, Muhittin Böcek'in kuzeni Emin B., eski Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Emrullah Tayfun Ç., oğlu Serkan Ç., belediye özel kalem çalışanı Melek K., mimar Özlem Yıldız K., şehir plancısı mali müşavir Mehmet Ali C. gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
