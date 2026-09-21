Haberler

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahili'nde temizlik yaptı, günde 60 ton atık çıkıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+68 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Kıyı Temizliği Günü kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi ve gönüllüler, Konyaaltı Sahili'ndeki EKDAĞ 1 No'lu Plaj önünde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Belediye yetkilisi Fulya Koral, sahilden günlük 60 ton atık çıktığını, toplanan atıkların ayrıştırılıp lisanslı firmalara teslim edileceğini belirtti.

DÜNYA Kıyı Temizliği Günü kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi ve gönüllülerin katılımıyla Konyaaltı Sahili'nde temizlik gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi denizlerin ve kıyıların gelecek nesille temiz bir şekilde ulaşması amacıyla farkındalık yaratmak için Uluslararası Kıyı Temizleme Günü'nde Konyaaltı Sahili'nde kıyı temizliği yaptı. Konyaaltı Varyant EKDAĞ 1 No'lu Plajı önünde düzenlenen etkinlikte gönüllüler, sahilde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Katılımcılar ve vatandaşların katkılarıyla gelişi güzel atılan çöpler tek tek toplanandı. Kısa sürede toplanan çöpler bir araya getirilerek, farkındalık yaratmak amacıyla sahilde sergilendi.

SAHİLDEN HER GÜN 60 TON ATIK ÇIKIYOR

Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık ve Çevre Şube Müdürü Fulya Koral, anlamlı bir günde etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Denizleri ve kıyıları korumak amacıyla dünya çapında kutlanan gönüllü hareketlerinden Uluslararası Kıyı Temizleme Günü kapsamında birlikteyiz. Konyaaltı Sahilinde günlük 60 ton atık çıkıyor. Bunların çoğunluğunu da plastik atıklar oluşturuyor. Bugün gerçekleştirdiğimiz etkinlik de bireysel ve toplumsal farkındalığı arttırmak adına önemli bir katkı olacaktır. Toplanan atıklar önce ayrıştırılacak sonra da geri dönüşüme kazandırılmak için lisanlı firmalara teslim edilecek" dedi.

Haber- kamera: ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD'den İran'a dikkat çeken mesaj: Kapı hâlâ açık

ABD'den İran'a açık kapı: Masaya dönün
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tahran'da gökyüzüne bakan bir daha baktı! 50 yıl sonra aynı gizem

50 yıl sonra yeniden göründü! Gizemli cisim vatandaşları tedirgin etti
12 günlükken SMA Tip 1 tanısı konulmuştu! Abbas Miran gen tedavisinden sonra yürümeye başladı

Dubai'de o ilacı aldı! Yürüyemeyen Miran artık tek başına yürüyor
Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı

Kaçak general yakalandı!
Berlin'de seçimi kazanan Elif Eralp 'Jin, jiyan, azadi' sloganıyla halay çekti

Berlin'de seçimi kazanan Elif Eralp'ten dikkat çeken kutlama
Husilerin Türkiye tehdidine çok sert yanıt: TSK devreye girerse altından kalkamazlar

"TSK devreye girerse altından kalkamazlar"
Derbiyi kaybeden Mourinho çıldırdı! Basın toplantısına elinde fotoğraflarla geldi

Yine şov peşinde! Derbiyi kaybedince elindeki fotoğrafı gösterdi

Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga: 72 kişi gözaltında, 30 şirkete kayyum atandı

Nefes kesen operasyon! Çok sayıda taşınmaza ve 30 şirkete el kondu