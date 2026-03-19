Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Özdemir'den Ramazan Bayramı mesajı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde geçirilen ramazan ayının geride bırakıldığını belirtti.

Büyükşehir belediyesi olarak ramazan ayı boyunca vatandaşlarla sofralarını, gönüllerini, dualarını paylaştıklarını aktaran Özdemir, Cam Piramit'te kurulan Ramazan Çarşısı ve her akşam düzenlenen etkinliklerle geleneksel ramazan akşamlarını yaşatmaya çalıştıklarını ifade etti.

Bayram için de gerekli tedbirleri aldıklarını anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Gerek Antalyalı vatandaşlarımızın, gerekse Antalya dışından gelecek misafirlerimizin huzur ve güven içerisinde bir bayram yaşaması için itfaiye, zabıta ve ASAT ekiplerimiz, 24 saat esasına dayalı olarak görev başında olmayı sürdürecek. Vatandaşlarımızın sevdikleriyle kucaklaşması, akraba ve dost ziyaretlerini gerçekleştirebilmesi için Antalya Büyükşehir Belediyemiz tarafından işletilen resmi plakalı toplu taşıma araçları, belediye iştiraki Antalya Ulaşım A.Ş. tarafından işletimi yapılmakta olan toplu taşıma araçları ile Antray ve Nostalji Tramvayı bayram boyunca ücretsiz hizmet verecek."

Özdemir, tüm vatandaşların Ramazan Bayramını kutladı.