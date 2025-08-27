Antalya Bilim Üniversitesi YKS Kontenjanlarını Tamamladı

Antalya Bilim Üniversitesi (ABÜ), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarına göre, toplam 1662 kontenjanının tamamını doldurarak vakıf üniversiteleri arasında ikinci sırada yer aldı.

ABÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Ekercin, yaptığı açıklamada, üniversitelerinin yüzde 100 doluluk oranına ulaşmasının ve vakıf üniversiteleri arasında ikinci sırada yer almasının eğitimde kalite anlayışının ve öğrenci odaklı vizyonlarının somut göstergesi olduğunu belirtti.

Üniversiteye yerleşen 1662 öğrenciye "hoş geldiniz" diyen Ekercin, öğrencileri en güçlü şekilde geleceğe hazırlayacaklarını ifade etti.

Antalya Bilim Üniversitesi'nin Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen öğrencileri ağırlayacağını aktaran Ekercin, üniversitenin uluslararası standartlarda eğitim anlayışı, güçlü akademik kadrosu ve öğrenci dostu vizyonuyla 2025-2026 akademik yılına güçlü bir başlangıç yapacağını vurguladı.