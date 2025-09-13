Antalya Arkeoloji Müzesi'nin Yerine Yeni Müze İnişaatına Başlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin en büyük müzelerinden biri olan Antalya Arkeoloji Müzesi'nin yerine yapılacak yeni müze için çalışmaların başladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Antalya Arkeoloji Müzesi'nin yerine yapılacak yeni müze, mevcut yapının yaklaşık iki katı büyüklüğe ulaşacak.

Kapalı alan 19 bin 500 metrekareye, açık alan ise 22 bin 677 metrekareye çıkarılacak.

Çalışmaların başladığı yeni projeyle sergi salonlarında yüzde 160'ın üzerinde artış sağlanarak, depolarda bekleyen eserlerin de ziyaretçilerle buluşturulması hedefleniyor.

Ayrıca, depolama kapasitesi de üç katına çıkarılarak koleksiyonların modern ve güvenli koşullarda korunması planlanıyor.