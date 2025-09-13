Haberler

Antalya Arkeoloji Müzesi'nin Yerine Yeni Müze İnişaatına Başlandı

Antalya Arkeoloji Müzesi'nin Yerine Yeni Müze İnişaatına Başlandı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Arkeoloji Müzesi'nin yerine yapılacak yeni müze için çalışmaların başladığını duyurdu. Yeni müze, mevcut yapının iki katı büyüklüğünde olacak ve sergi salonları ile depolama kapasitesinde önemli artışlar sağlanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin en büyük müzelerinden biri olan Antalya Arkeoloji Müzesi'nin yerine yapılacak yeni müze için çalışmaların başladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Antalya Arkeoloji Müzesi'nin yerine yapılacak yeni müze, mevcut yapının yaklaşık iki katı büyüklüğe ulaşacak.

Kapalı alan 19 bin 500 metrekareye, açık alan ise 22 bin 677 metrekareye çıkarılacak.

Çalışmaların başladığı yeni projeyle sergi salonlarında yüzde 160'ın üzerinde artış sağlanarak, depolarda bekleyen eserlerin de ziyaretçilerle buluşturulması hedefleniyor.

Ayrıca, depolama kapasitesi de üç katına çıkarılarak koleksiyonların modern ve güvenli koşullarda korunması planlanıyor.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
