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Antalya Alanya'da pansiyonda kalan 71 yaşındaki kişi ölü bulundu

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Antalya'nın Alanya ilçesinde pansiyonda kalan 71 yaşındaki kişi, odasından uzun süre çıkmaması üzerine personel tarafından yerde hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin cenazesi Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 71 yaşındaki Nurettin Acar, kaldığı pansiyonda ölü bulundu.

Saray Mahallesi'ndeki pansiyonda kalan Acar'ın uzun süre odasından çıkmaması üzerine odaya giren personel, kendisini yerde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine pansiyona polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Acar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Acar'ın cenazesi, Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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