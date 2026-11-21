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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan sürücü ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Çıplaklı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 PPR 900 plakalı kamyonet Obaalacami Mahallesi istikametinden Alanya yönüne seyir halindeyken, kavşakta 07 AJT 883 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü araçta sıkıştı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı otomobil sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kamyonet sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Haber- kamera: Erkan UYSAL/ALANYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı