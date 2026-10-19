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Antalya Alanya'da 67 yaşındaki kişi evinin banyosunda ölü bulundu

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Antalya'nın Alanya ilçesinde Dere Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan 67 yaşındaki kişi, evinin banyosunda hareketsiz bulundu. Ailesinin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri kişinin hayatını kaybettiğini belirledi; cenaze Alanya Belediyesi Morguna gönderildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 67 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Dere Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan Recep Akman'ın (67) banyoda hareketsiz yattığını fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Akman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, Alanya Belediyesi Morguna gönderildi.

Kaynak: AA
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