Antalya Aksu'da Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahalesi
Antalya'nın Aksu ilçesinde Yurtpınar Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının sebebi henüz belirlenmezken, söndürme çalışmaları için bölgeye 5 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda arazöz gönderildi.
Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yurtpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
5 uçak, 2 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisinin müdahalesiyle söndürme çalışmaları sürüyor.