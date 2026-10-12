Haberler

Antalya Aksu'da midibüs devrildi, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Aksu'da midibüs devrildi, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Aksu ilçesinde midibüs, Antalya-Isparta kara yolu Topallı Mahallesi kavşağında devrildi. İlk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı; yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı, kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 59 AGZ 918 plakalı midibüs, Antalya- Isparta kara yolu Topallı Mahallesi kavşağında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Antalya-Isparta kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaynak: AA
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Dört cacık için 1000 lira alan restoran, 135 kat ceza yedi

4 cacık için kestiği hesap pahalıya patladı! Restorana 135 kat ceza
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior aşk hayatında da kaybetti

Büyük aşk bitti!

Türk model Mister Global yarışmasında dünya birincisi oldu! Dilhan Divrikli’den büyük başarı

Dünyanın en yakışıklı erkeği bir Türk!
Şaka değil gerçek! Verdiği ilanla 50 liraya hastalık satıyor

Şaka değil gerçek! Bu ilanı görenler yetkilileri göreve çağırıyor
Altın haftaya yükselişle başladı! Gözler kritik verilerde

Piyasalar alev aldı! Herkes aynı haberi bekliyor
Galatasaray'da bomba Okan Buruk kararı! Dursun Özbek harekete geçiyor

Galatasaray'da bomba Okan Buruk kararı! Dursun Özbek harekete geçiyor
NATO ülkesinde Putin korkusu! 'Tüm silahlar' çıkışının ardından Estonya askerlerini sınıra kaydırdı

NATO ülkesinde Putin korkusu! Orduyu sınıra yığıyorlar
Örümcek Adam'dan şaşırtan hareket: Geçen ay boşandığı eşinin nikahını kıydı

Kim olduğuna inanamayacaksınız! Eski eşinin nikahını kıydı