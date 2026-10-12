Antalya Aksu'da midibüs devrildi, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı

Antalya Aksu'da midibüs devrildi, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Aksu ilçesinde midibüs, Antalya-Isparta kara yolu Topallı Mahallesi kavşağında devrildi. İlk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı; yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı, kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Antalya'nın Aksu ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 59 AGZ 918 plakalı midibüs, Antalya- Isparta kara yolu Topallı Mahallesi kavşağında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Antalya-Isparta kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Kaynak: AA