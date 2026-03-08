Haberler

Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sökmen'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Güncelleme:
Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sökmen, mesajında, Kadınlar Gününün sadece kutlama günü değil, aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları ve kadınların yaşamın her alanında eşit fırsatlara sahip olması gerektiğine dair farkındalığın artması için önemli bir gün olduğunu belirtti.

Kadınların, toplumsal ilerlemenin, sevginin ve dayanışmanın en güçlü simgeleri olduğunu aktaran Sökmen, şunları kaydetti:

"Bugün, geçmişten günümüze kadınların verdiği büyük mücadeleleri hatırlıyor, eğitimde, iş hayatında, siyasette ve sosyal yaşamda eşit haklar için gösterdikleri kararlılığı takdir ediyoruz. Kadınlara değer vermek, onların haklarını korumak ve eşit bir dünya inşa etmek, sadece bir görev değil, aynı zamanda daha adil ve güçlü bir toplum yaratmanın temelidir. Bu anlamlı günde, tüm kadınlarımıza sağlık, mutluluk, huzur ve başarı dolu yaşam diliyor, onların hayatımıza kattığı değeri her zaman hatırlayacağımızı ve desteklemeye devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."

Sökmen, şehitlerin ve gazilerin anneleri ile eşleri başta olmak üzere tüm kadınları saygı ve minnetle andığını ifade etti.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz
