Devlet Tiyatroları Antalya 16. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı

Antalya'da gerçekleştirilen 16. Uluslararası Tiyatro Festivali, Hollanda Close Act Tiyatrosu'nun açılış gösterisiyle başladı. Festivalde Türkiye ve yabancı topluluklardan 23 farklı oyun sahnelenecek.

Antalya'da düzenlenen Devlet Tiyatroları Antalya 16. Uluslararası Tiyatro Festivali, Hollanda Close Act Tiyatrosu'nun "Yarının Dünyası" adlı kortej yürüyüşü ve gösterisiyle başladı.

"Tiyatro Varsa Antalya Bir Sahnedir" sloganıyla düzenlenen festival kapsamında, Atatürk Parkı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kortej yürüyüşü düzenlendi.

Vatandaşlar, renkli görüntülerin oluştuğu Hollanda Close Act Tiyatrosu'nun gösterisini ilgiyle izledi. Kortej yürüyüşüne, Vali Hulusi Şahin, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürü Gökhan Tüzün de katıldı.

Hollanda, Hindistan, İspanya, Romanya ve Tunus tiyatro topluluklarının yanında Türkiye'den de İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Bursa, İzmir, Erzurum ve Kayseri devlet tiyatrolarının eserlerinin sahneleneceği festivalde, 23 farklı oyun ve 50 temsil izleyiciyle buluşacak.

Festival, 19 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe
