Hatay'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Antakya çevre yolu otogar mevkisinde meydana gelen kazada, henüz plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen 3 araç çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mahmut Tuncay - Güncel