Haberler

Antakya'da yolcu bulunmayan otobüste çıkan yangın söndürüldü, araç hasar gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antakya'da yolcu bulunmayan otobüste çıkan yangın söndürüldü, araç hasar gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antakya-İskenderun kara yolunun Maraşboğazı mevkisinde seyir halindeki yolcu otobüsünün ön kısmında yangın çıktı. İçerisinde yolcu bulunmayan aracı şoförü emniyet şeridine çekti, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüste hasar oluştu.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde seyir halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü.

Antakya- İskenderun kara yolunun Maraşboğazı mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yolcu otobüsünün ön kısmında yangın çıktı.

Şöfor içerisinde yolcu bulunmayan aracı emniyet şeridine çekerek, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüste hasar oluştu.

Kaynak: AA
İstanbul'da 7 katlı binanın 3 katı çöktü! Mahsur kalanlar var

İstanbul'da 7 katlı binanın 3 katı çöktü! Vali Gül'den korkutan uyarı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy'un uyardığı noktada art arda depremler

Şener Üşümezsoy’un işaret ettiği yerde peş peşe depremler
Edis'in formunu korumak için uyguladığı yöntem: Saat 5'ten sonra çiğ sebze meyve yok

Edis formunun sırrını açıkladı! Saat 5'ten sonra yasak
Bankacılıkta yeni dönem: Limitler iki katına çıkarıldı

Bankacılıkta yeni dönem resmen başladı! Artık iki katı olacak
375 bin takipçili komedyen yapay zeka çıktı! Esprileri de çalıntı

375 bin takipçisi var! Komedyenle ilgili gerçek şaşkına çevirdi
Ortaokul saldırganıyla ilgili korkunç iddia: Türkiye ve dünya benden haberdar olacak

Ortaokuldaki dehşette yeni ayrıntı! Saldırıdan önce bakın ne demiş
Taliban yetkilisinden skandal sözler: Kadınların aklı yok, akılları kıttır

Ağzından çıkanlar dünyayı ayağa kaldırdı
Cem Yılmaz'dan güldüren paylaşım: Kalp damar grubu 2. geleneksel yemeği

Bu sözlerle paylaştı: Kalp damar grubu 2. geleneksel yemeği