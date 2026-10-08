Antakya'da yolcu bulunmayan otobüste çıkan yangın söndürüldü, araç hasar gördü

Antakya'da yolcu bulunmayan otobüste çıkan yangın söndürüldü, araç hasar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antakya-İskenderun kara yolunun Maraşboğazı mevkisinde seyir halindeki yolcu otobüsünün ön kısmında yangın çıktı. İçerisinde yolcu bulunmayan aracı şoförü emniyet şeridine çekti, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüste hasar oluştu.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde seyir halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü.
Antakya- İskenderun kara yolunun Maraşboğazı mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yolcu otobüsünün ön kısmında yangın çıktı.
Şöfor içerisinde yolcu bulunmayan aracı emniyet şeridine çekerek, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüste hasar oluştu.
Kaynak: AA