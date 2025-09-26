Haberler

Antakya'da Yangın: Bahçeden Eve Sıçradı

Hatay'ın Antakya ilçesinde, bahçede çıkan yangın bir evin üst katına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında bir kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bahçede çıkan ve eve sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Narlıca Mahallesi'nde kullanılmayan eşyaların bulunduğu bahçede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede bahçedeki ağaçlara ve 2 katlı müstakil evin üst katına sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, evin bir odasında hasar oluştu, bahçedeki eşyalar zarar gördü.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
