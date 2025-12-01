Antakya'da Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
Hatay'ın Antakya ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sis, karayolu ulaşımında görüş mesafesinin 30 metreye düşmesine neden oldu. Trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kentte sabah başlayan sis ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.
Sis nedeniyle Antakya-Reyhanlı ve Antakya-İskenderun kara yollarında görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
Yollarda önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel