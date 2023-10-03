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Antakya'da sahte içki operasyonu: 2 zanlı gözaltına alındı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serinyol Mahallesi'nde sahte içki imalatı yapıldığı belirlenen 2 ikamete operasyon düzenledi. Adreste 360 litre sahte içki ve 5 bin 250 litre fermente edilmiş üzüm posası ele geçirdi. Jandarma 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serinyol Mahallesi'nde sahte içki imalatı yapıldığı belirlenen 2 ikamete operasyon düzenledi.

Adreste 360 litre sahte içki ve 5 bin 250 litre fermente edilmiş üzüm posası ele geçirdi.

Jandarma 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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