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Hatay'da pikabın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Hatay'da pikabın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde topunu almak için yola fırlayan 11 yaşındaki Umut İ., pikabın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü M.A. gözaltına alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde pikabın çarptığı 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alazı Mahallesi'nde, M.A. idaresindeki 31 AGN 107 plakalı pikap, iddiaya göre topunu almak için yola çıkan Umut İ'ye (11) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Umut İ'nin cenazesi, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü M.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ali Küçük
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