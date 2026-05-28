Hatay'da otomobilin motosiklete çarptığı kazada 1 kişi öldü

Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobilin arkadan çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü yaralandı ve gözaltına alındı.

U.T. (28) yönetimindeki 31 AFN 064 plakalı otomobil, Antakya-Reyhanlı kara yolu Tayfur Sökmen mevkisinde önünde seyreden Kılınç Zeytuneli'nin (75), kullandığı 31 ACD 034 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Zeytuneli ile hafif yaralanan otomobil sürücüsü U.T., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Zeytuneli, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Salim Taş
