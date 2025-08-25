Antakya'da Minibüs Kazası: 13 Yaralı

Güncelleme:
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir minibüsün devrilmesi sonucu 8'i çocuk 13 kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların durumu iyi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde minibüsün tarlaya devrilmesi sonucu 8'i çocuk 13 kişi yaralandı.

Sürücüsünün henüz ismi öğrenilemeyen bir özel rehabilitasyon merkezine ait 31 AOZ 762 plakalı servis minibüsü, Bozhöyük Mahallesi'nde yol kenarındaki tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 8'i çocuk 13 kişi, itfaiyenin çalışmasıyla araçtan çıkarılıp ambulanslara taşındı.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
