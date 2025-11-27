Antakya'da Konteyner Taksi Durağı Yangında Kullanılamaz Hale Geldi
Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan yangında, bir konteyner taksi durağı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan yangında konteyner taksi durağı kullanılamaz hale geldi.
Haraparası Mahallesi'ndeki bir konteyner taksi durağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen alevler sonrası, taksi durağı tamamen yandı.