Hatay'da 36 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde, 'kasten öldürme' suçundan 36 yıl 4 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü Ş.S. jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde "kasten öldürme" suçundan hakkında 36 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında 36 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.S'yi Yeşilova Mahallesi'ndeki adresinde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Salim Taş