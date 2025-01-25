Antakya'da İşçilerin Kaldığı Konteynerlerde Yangın Çıktı
Hatay'ın Antakya ilçesinde emek mahallesindeki inşaat işçilerine ait konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle konteynerler kullanılamaz hale geldi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde, işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Emek Mahallesi'nde inşaat işçilerinin yatakhane olarak kullandığı konteynerlerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında konteynerler kullanılamaz hale geldi.