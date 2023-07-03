Antakya'da iş yerinde çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir iş yerinde çıkan bıçaklı silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Akasya Mahallesi Şükrü Balcı Caddesi'ndeki bir iş yerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, iş yeri sahibi R.B. bıçakla yaralandı. Silahların da kullanıldığı kavgaya karışan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kocaeli Konteyner Hastanesine kaldırıldı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.